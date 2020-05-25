25 Mayıs bugün hangi diziler var? |25 Mayıs Pazartesi yayın akışı
25 Mayıs Pazartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Mayıs Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
25 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Mayıs Pazartesi Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
25 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Mayıs Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
25 Mayıs Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oscar's Oasis
10:30 Pete ve Ejderhası
12:40 Oscar's Oasis
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Bang Bang
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Emoji Filmi
21:45 Kardeşim Benim 2
23:40 Son Durak
25 Mayıs Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:45 Aşk-ı Memnu
13.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:15 Çarkıfelek
22:30 Evde Bayram Konserleri - Fettah Can
23:45 Sol Şerit
25 Mayıs Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09.30 EVDE HAREKET ZAMANI
10.45 BENİM TATLI YALANIM
12:30 EVDE HAREKET ZAMANI
13:30 ÇİLEK KOKUSU
16.45 GÜZEL KÖYLÜ
18:45 STAR HABER
20:00 HIZLI VE ÖFKELİ 7
22:45 HIZLI VE ÖFKELİ 7
01:30 ARAMIZDA KALSIN
25 Mayıs Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
10:00 Yeni Gein
13:00 Kalp Atışı
14:45 Refika İle Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Çakallar Dans
21:45 Güldür Güldür Show
23:45 Çakallar Dans
00:15 İçerde
25 Mayıs Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07.45 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
13.00 İNADINA AŞK
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19.00 FOX ANA HABER
20.00 ORGANİK AŞK
22.00 MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE
00.00 ORGANİK AŞK
25 Mayıs Pazartesi TV8 Yayın Akışı
06:15 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panorama / Canlı
12:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
15:45 Lezzet Düşkünleri / Yeni
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
25 Mayıs Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
05:50 Sağlıklı Mutfak
06:35 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Madagaskar 2: Afrika"
21:45 Türk Sineması "Akıllara Seza"
01:55 52 Hafta
02:20 Aslan Ailem
23:20 Mesnevi'den Hikayeler
23:40 Kuşlarla Yolculuk
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