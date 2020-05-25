25 Mayıs bugün hangi diziler var? |25 Mayıs Pazartesi yayın akışı

25 Mayıs Pazartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Mayıs Pazartesi Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

25 MAYIS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 25 Mayıs Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

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25 Mayıs Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oscar's Oasis

10:30 Pete ve Ejderhası

12:40 Oscar's Oasis

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Bang Bang

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Emoji Filmi

21:45 Kardeşim Benim 2

23:40 Son Durak

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25 Mayıs Pazartesi KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:45 Aşk-ı Memnu

13.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:15 Çarkıfelek

22:30 Evde Bayram Konserleri - Fettah Can

23:45 Sol Şerit

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25 Mayıs Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 EVDE HAREKET ZAMANI

10.45 BENİM TATLI YALANIM

12:30 EVDE HAREKET ZAMANI

13:30 ÇİLEK KOKUSU

16.45 GÜZEL KÖYLÜ

18:45 STAR HABER

20:00 HIZLI VE ÖFKELİ 7

22:45 HIZLI VE ÖFKELİ 7

01:30 ARAMIZDA KALSIN

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25 Mayıs Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pis Yedili

10:00 Yeni Gein

13:00 Kalp Atışı

14:45 Refika İle Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Çakallar Dans

21:45 Güldür Güldür Show

23:45 Çakallar Dans

00:15 İçerde

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25 Mayıs Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07.45 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13.00 İNADINA AŞK

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19.00 FOX ANA HABER

20.00 ORGANİK AŞK

22.00 MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE

00.00 ORGANİK AŞK

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25 Mayıs Pazartesi TV8 Yayın Akışı

06:15 Bilginiz Olsun



06:30 Oynat Bakalım



07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz



10:00 Survivor Panorama / Canlı



12:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm



15:45 Lezzet Düşkünleri / Yeni



20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm



00:15 Survivor Ekstra / Canlı



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25 Mayıs Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

05:50 Sağlıklı Mutfak

06:35 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanımlar"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Madagaskar 2: Afrika"

21:45 Türk Sineması "Akıllara Seza"

01:55 52 Hafta

02:20 Aslan Ailem

23:20 Mesnevi'den Hikayeler

23:40 Kuşlarla Yolculuk