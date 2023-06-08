25 Milyon Müslüman Erdoğan ile namaz kılmak istiyor!

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rusya'daki 25 milyon Müslüman ile birlikte namaz kılmak için davet etti. Gaynutdin, Erdoğan'ın Rusya ziyaretlerinde Moskova Camisi'ne gelerek Rusya Müslümanlarıyla beraber namaz kılmasını arzuladıklarını ifade etti.

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25 Milyon Müslüman Erdoğan ile namaz kılmak istiyor!

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde zafer kazanması için Rusya Müslümanlarının dualar ettiğini belirterek, "Rusya'da yaşayan herkes, Türkiye'deki seçimleri büyük bir ilgiyle takip etti. Dualarımızda, dostumuz olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Müslümanlarının ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dostu olarak, cumhurbaşkanı olmasını diledik. Rabbimiz dualarımızı işitti ve kabul ettiğine şükrediyoruz" şeklinde konuştu.

25 Milyon Müslüman Erdoğan ile namaz kılmak istiyor!

Gaynutdin, Erdoğan ve Putin'in 2015 yılında Moskova Merkez Camisi'nin açılışını birlikte yaptıklarını hatırlatarak, "O tarihten bu yana 8 yıl geçti. Sayın Erdoğan, sık sık Rusya'ya ziyaretlerde bulunuyor. Bizler, Erdoğan'ın Rusya ziyaretlerinde Moskova Camisi'ne gelerek Rusya Müslümanlarıyla birlikte namaz kılmasını istiyoruz. Eğer bu gerçekleşirse, biz Rusya Müslümanları olarak çok mutlu olur ve içtenlikle minnettarlık duyarız. Rusya'daki 25 milyon Müslüman adına, Sayın Erdoğan'ı bu camiye davet ediyor ve kendisini görmeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN KİTABI VERİLDİ

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusça baskısı yapılan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabını takdim etti.

Büyükelçi Samsar, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresini ziyaret ederek Gaynutdin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran da hazır bulundu. Samsar, Erdoğan'ın kitabını Gaynutdin'e verdi.

25 Milyon Müslüman Erdoğan ile namaz kılmak istiyor!

Samsar, Rusya'daki halkların ve Müslümanların Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimini yakından takip ettiklerini ve bunu hissettiklerini belirtti. Ayrıca Samsar, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yakın dostluk, ilişkilerin her alanına olumlu bir katkı sağladı. Bundan sonra da bu ilişkileri daha da geliştirmek için birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın kitabını takdim etmek amacıyla ziyarette bulunduklarını ifade eden Samsar, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de birtakım değişiklikler yaparak daha adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışı sağlama fikrini sık sık dile getirdiğini hatırlattı. Samsar, bu fikirlerin Erdoğan tarafından bir kitap haline getirildiğini ve kitabın Rusçaya da çevrildiğini belirtti.

25 Milyon Müslüman Erdoğan ile namaz kılmak istiyor!

Samsar, ayrıca Erdoğan ve Putin'in birlikte açtığı Moskova Merkez Camisi'ni hatırlatarak, "Sayın Putin, Rusya Müslümanlarına büyük önem veriyor. Geçtiğimiz yıl İdil Bulgar Devleti'nin İslam'ı kabul edişinin 1100. yıl dönümü federal düzeyde kutlandı, bu da bunun bir göstergesi" şeklinde konuştu.

Ayrıca Samsar, 6 Şubat'ta Türkiye'deki deprem yardım kampanyaları nedeniyle Rusya Müslümanlarına teşekkür etti.

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