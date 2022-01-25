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  3. 25 Ocak 2022 Salı günün spor manşetleri | Cimbomda bardak taştı!

25 Ocak 2022 Salı günün spor manşetleri | Cimbomda bardak taştı!

Galatasaray'ın kötü gidişatı taraftarın sabrını tüketti. Sarı-lacivertli taraftarlar yönetime istifa çağrıları yapıyor. İşte 25 Ocak 2022 Salı günün spor manşetleri...

25 Ocak 2022 Salı günün spor manşetleri | Cimbomda bardak taştı! 1125