25 Şubat 2022 Cuma spor manşetleri | Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti! UEFA Konferans Ligi son 32 turunda mücadele eden Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da 3-2'lik skorla kaybederek Avrupa'ya veda etti. İşte 25 Şubat 2022 Cuma spor manşetleri...

1 31