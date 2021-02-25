Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 25 Şubat Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...

25 ŞUBAT PERŞEMBE TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat Perşembe gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 24 Şubat Çarşamba gününün koronavirüs tablosuna göre yapılan testler sonucu 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs vakaları arasında 660 semptomlu hasta tespit edilirken, koronavirüsü yenen 7 bin 210 kişi de iyileşerek hastanelerden taburcu edildi. Koronavirüsü yenen kişi sayısı 2 milyon 665 bin 194'e ulaştı. Koronavirüs nedeniyle 24 Şubat Çarşamba günü koronavirüsü 72 kişi öldü. Koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 28 bin 285'e yükseldi.