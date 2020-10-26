26 Ekim Pazartesi yayın akışı |Tv de bugün hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı

26 Ekim Pazartesi TV yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 26 Ekim Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 26 Ekim Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…

ATV 26 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

23:45 Unutursam Fısılda

KANAL D 26 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:45 Gelinim Mutfakta

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem

STAR TV 26 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV 26 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

TV8 26 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 26 Ekim 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Öykü Gürman ile Günü Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:15 Kalp Atışı

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur

