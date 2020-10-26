26 Ekim Pazartesi yayın akışı |Tv de bugün hangi diziler var? Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı
Yayın akışı ve 26 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 26 Ekim Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı..
26 Ekim Pazartesi TV yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 26 Ekim Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 26 Ekim Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…
ATV 26 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
23:45 Unutursam Fısılda
KANAL D 26 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
13:45 Gelinim Mutfakta
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem
STAR TV 26 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Yeni Bir Ev
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV 26 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
TV8 26 Ekim 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 26 Ekim 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Öykü Gürman ile Günü Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur