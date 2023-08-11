26 ilde son yerel seçim anketi! Hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte anketten çıkan sonuçlar

ASAL Araştırma 26 ilde gerçekleştirdiği son yerel seçim anketini yayınladı. İşte anketten çıkan sonuçlar...

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26 ilde son yerel seçim anketi! Hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte anketten çıkan sonuçlar

ASAL Araştırma'nın “Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusunu yönelttiği ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti’nin oy oranı yüzde 33.5, CHP'nin oy oranı ise yüzde 23.7'de kaldı. Son genel seçimde yüzde 2.81 oy alan Yeniden Refah Partisi'nin oyunun yüzde 3.5'e yükselmesi dikkat çekti.

Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.5, CHP'nin oy oranı yüzde 23.7 ve MHP'nin oy oranı ise yüzde 10.2 oldu.

Araştırma 26 ilde yapıldı

14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? " sorusu yöneltildi.

AK Parti düşüşte Yeniden Refah yükselişte

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 33.5'i bu soruya AK Parti yanıtını verdi. Bunu yüzde 23.7 ile CHP cevabını verenler takip etti. MHP yanıtı ise yüzde 10.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 9.1'lik bir kesim ise bu soruya İYİ Parti cevabını verdi.

İşte anketten çıkan sonuç;

  1. AK Parti: 33.5
  2. CHP: 23.7
  3. MHP: 10.2
  4. İYİ Parti: 9.1
  5. HDP/Yeşil Sol Parti: 8.4
  6. Yeniden Refah Partisi: 3.5
  7. TİP: 2.2
  8. Zafer Partisi: 2.0
  9. Memleket Partisi: 1.5
  10. BBP: 1.1
  11. Diğer Partiler: 4.8

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