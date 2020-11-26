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  3. 26 Kasım Star TV yayın akışı |Sol Yanım dizisi ilk bölümde neler olacak?

26 Kasım Star TV yayın akışı |Sol Yanım dizisi ilk bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Star TV 26 Kasım Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği fenomen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümünde yepyeni konuklarıyla ekranlarında yer alırken, akşam ise yepyeni dizi "Sol Yanım" ilk bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte Star TV yayın akışı...

26 Kasım Star TV yayın akışı |Sol Yanım dizisi ilk bölümde neler olacak?

26 Kasım Perşembe Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne enerjik başlamanızı sağlayan, çeşitli konuklarıyla her alandan bahseden Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yayınlanırken, Akşam ise Star TV'nin yeni dizisi harika oyuncu kadrosuyla "Sol Yanım" ilk kez izleyici karşısına çıkacak . İşte 26 Kasım Perşembe Star TV yayın akışı...

25 Kasım Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yeni Bölümde Neler Olacak ?

STAR TV 26 Kasım 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.0 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20.00 Sol Yanım

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı ‘Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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