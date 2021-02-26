26 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? Haftanın son gününde altın kurunda artış görülürken bugünkü altın fiyatlarını merak edenler, 26 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? sorularıyla aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

1 16 ALTIN FİYATLARI NE KADAR? Hafta boyunca fiyatlarda dalgalanmalar yaşayan altın haftanın son günündeki artışla bazı yatırımcıları sevindirirken bazı yatırımcıları da hüsrana teşvik etti. Piyasaların açılmasıyla 26 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? başlıklarıyla internette sıkça aratılan altını haberimizde yer verdik. İşte detaylarıyla altın fiyatları...