26 yaşındaki genç kendini astı

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşine dağlık alana gittiğini söyleyerek evden ayrılan 26 yaşındaki Mustafa K.'nin ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Genç adam, bu sabah saat 09.00 sıralarında evden ayrıldı. Uzun süre kocasından haber alamayan E.K., durumu polis ekiplerine bildirdi.

DAĞLIK ALANDA KENDİNİ ASTI

Bu sırada Mustafa K.'yi bulmak için çalışma başlatan emniyet ekiplerine bir ihbar geldi. Saat 11.00 civarında yamaç paraşütü yapmak için söz konusu bölgedeki Tepe Mahallesi, Hıdırellez mevkisine giden bir kişi, dağlık alanda ağaca asılı bir cesetle karşılaşarak durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, ağaçta asılı cesedin 26 yaşındaki Mustafa K.'ye ait olduğunu belirledi. Mustafa K.'nin naaşı, otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.