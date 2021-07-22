26 yaşındaki genç, nişan gününde ölü bulundu! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 26 yaşındaki bir genç sabaha karşı traktör römorkuna asılı halde ölü bulundu. Ölen gencin bu akşam nişanının olduğu öğrenilirken, olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.

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İncesu Mahallesi'nde meydana gelen olayda 26 yaşındaki A.R.Ş. bu sabaha karşı evlerinin yanındaki samanlıkta traktörün römorkuna asılı halde hareketsiz bulundu. A.R.Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaşan yakınlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlıkçılar gencin öldüğünü tespit etti. İNTİHAR MI CİNAYET Mİ? Bu akşam nişan töreninin olacağı öğrenilen A.R.Ş.'nin ölümü şüpheli bulundu. Gencin cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü samsun