26 yaşlı kadını öldürdü! Rus seri katil yakalandı

‘Volga Manyağı’ olarak bilinen ve ülkesi Rusya'da Volga Nehri boyunca 12 farklı şehirde toplam 26 yaşlı kadını feci şekilde öldürdüğü öne sürülen seri katil yakalandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Radik Tagirov‘un Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da yakalandığı belirtildi.

SERİ KATİL TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

İçişleri Bakanlığı, sorguya alınan seri katilin tüm suçlamaları kabul ettiği bilgisini de paylaştı. Dedektiflerin seri katili ayakkabı izlerinden ve DNA örneklerinden tespit ettiğini belirten İçişleri Bakanlığı, seri katilin cinayetlerin büyük çoğunluğunu 2011 ve 2012 yılları arasında işlediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada öldürülen 26 kadının yaşlarının 75 ile 90 aralığında olduğunu belirtildi.

Rus basınında yer alan haberlerde, seri katilin cinayetleri genelde para için işlediği iddia edilirken, işlenen neredeyse tüm cinayetlerde maktulleri boğarak öldürüldüğü yazıldı. Seri katilin, cinayetleri işlediği dairelere sosyal hizmetler personeli veya başka kamu kuruluşlarının çalışanı kılığında girdiği tespit edilirken, sorgusu devam eden seri katilin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.