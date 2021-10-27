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27 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Süper Lig'de 11. hafta çalışmaları başladı!

Süper Lig'de Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasının ardından takımlar 11. hafta çalışmalarına start verdi. İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri...

27 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Süper Lig'de 11. hafta çalışmaları başladı! 1123