27 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Süper Lig'de 11. hafta çalışmaları başladı!

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Merve Dinçkol ile aşk yaşıyor!

Zirvenin müdavini altına bir haller oldu! Yeni güne düşüşle başladı ama fiyatlar hala el yakıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...