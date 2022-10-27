27 Ekim 2022 Perşembe hava durumu: Dikkat, o illerimizi sağanak yağış bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava raporuna göre bugün yurdun büyük bir bölümünde havanın açık olması Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
27 Ekim 2022 Perşembe hava durumu: Dikkat, o illerimizi sağanak yağış bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

27 Ekim 2022 Perşembe hava durumu: Dikkat, o illerimizi sağanak yağış bekliyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu

KAYSERİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

27 Ekim 2022 Perşembe hava durumu: Dikkat, o illerimizi sağanak yağış bekliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

27 Ekim 2022 Perşembe hava durumu: Dikkat, o illerimizi sağanak yağış bekliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

27 Ekim 2022 Perşembe hava durumu: Dikkat, o illerimizi sağanak yağış bekliyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
25 Ekim 2022 Salı hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!
25 Ekim 2022 Salı hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!
24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!
24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!
23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!
23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!
Meteorolojiden yağmur, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu
Meteorolojiden yağmur, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu
Son Haberler
SON DAKİKA! Gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme!
SON DAKİKA! Gözaltına alınan TTB Başkanı Fincancı hakkında yeni gelişme!
Alevler geceyi aydınlattı! Beyoğlu'nda metruk bir binada korkutan yangın!
Alevler geceyi aydınlattı! Beyoğlu'nda metruk bir binada korkutan yangın!
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu!
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu!
23/5-a Trafik Cezası Nedir? 23/5-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
23/5-a Trafik Cezası Nedir? 23/5-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
21 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Dikkat, hava buz kesiyor! Bugün sis, fırtına, yağmur için tedbirli olmakta fayda var!
21 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Dikkat, hava buz kesiyor! Bugün sis, fırtına, yağmur için tedbirli olmakta fayda var!
Plan olanlar dikkat: Hafta sonu hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen müjdeyi verdi
Plan olanlar dikkat: Hafta sonu hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen müjdeyi verdi
Çok Okunanlar
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu!
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu!
Milyonlarca öğrencinin beklediği haber! KYK faizleri için TBMM'de karar verildi!
Milyonlarca öğrencinin beklediği haber! KYK faizleri için TBMM'de karar verildi!
Tankoç isminin anlamı nedir, Tankoç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tankoç isminin anlamı nedir, Tankoç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Getting on a Minibus in a Dream. What does it mean to get on a Minibus? What is the meaning?
Getting on a Minibus in a Dream. What does it mean to get on a Minibus? What is the meaning?
19 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Dikkat, Meteoroloji kritik uyarıyı verdi! Fırtına bugünü olumsuz etkileyebilir!
19 Ekim 2022 Çarşamba hava durumu: Dikkat, Meteoroloji kritik uyarıyı verdi! Fırtına bugünü olumsuz etkileyebilir!
18 Ekim Salı hava durumu: Meteorolojiden tedbirli olun uyarısı! O bölgelerde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış görülecek!
18 Ekim Salı hava durumu: Meteorolojiden tedbirli olun uyarısı! O bölgelerde şiddetli rüzgar ve sağanak yağış görülecek!
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 26 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!