Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 27 Eylül 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Eylül 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

09:00

Suwon - FC Seoul

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



09:00

Cerezo Osaka - Kashima Antlers

Japonya J.League

Bilyoner TV



09:00

Verdy - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



10:00

Nagoya - Oita

Japonya J.League

Bilyoner TV



10:00

Gimcheon Sangmu - Daejeon Citizen

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



10:30

Seongnam - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



11:00

Kawasaki Frontale - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV



11:30

Austria II - Lafnitz

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



11:30

Grazer - Innsbruck

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



12:30

Balestier Khalsa - Hougang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Geylang - Lion City

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube

12:30

Asan - Jeonnam Dragons

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



13:00

Gamba Osaka - Kashiwa Reysol

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Hegelmann Litauen - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



13:00

Adıyamanspor - Hekimoğlu

TFF 2. Lig

TRT Kürdi



13:15

Sparta Rotterdam - Cambuur

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



13:30

Juventus - Sampdoria

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport, Bilyoner TV



13:30

Giresunspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



Futbol

13:30

Bandırmaspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Termalica - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:00

Dinamo Moskova - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

Rusya PL Youtube, Bilyoner TV



14:00

Bordeaux - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



14:00

St.Mirren - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Östersunds - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Münih Türkgücü - Borussia Dortmund 2

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



14:30

Hamburg - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30

Hannover 96 - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

Dynamo Dresden - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV



14:30

St.Gilloise - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu SporBilyoner TV



15:00

Mallorca - Osasuna

İspanya La Liga

Spor SmartSmart Spor HD, Bilyoner TV



15:00

Mirandes - Leganes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



15:00

Rovaniemi - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



15:00

FC Midtjylland - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Viborg - Odense

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Jammerbugt - Esbjerg

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Perugia - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Suduva - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



15:15

Luzern - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



15:30

AZ Alkmaar - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Heerenveen - Twente

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Farul Constanta - Mioveni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



15:30

TSV Hartberg - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



15:30

LASK - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



16:00

Southampton - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



16:00

Empoli - Bologna

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Sassuolo - Salernitana

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Udinese - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport Plus,Bilyoner TV



16:00

M.Başakşehir - Ç.Rizespor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Hatayspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

İstanbulspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT AvazBein Sports Max 1



16:00

Menemenspor - Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 2



16:00

Brest - Metz

Fransa Ligue 1

Bein Sports, beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Reims - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV



16:00

Troyes - Angers

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN ConnectBilyoner TV



16:00

Sabah Bakü - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



16:00

Mikkeli - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Mjallby - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Östersunds - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Trelleborgs - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

AC Horsens - Nykobing

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Start - Fredrikstad

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Asteras Tripolis - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Panathinaikos - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Smorgon - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Slask Wroclaw - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:00

Aluminij - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Uşakspor - Bucaspor

TFF 2. Lig

Ege TV



16:30

Bochum - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



16:30

Rostov - Akhmat Grozny

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Sporting Gijon - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Celtic - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Hibernian - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

KAA Gent - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:00

Nordsjaelland - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

America Mineiro - Flamengo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



17:00

Raith - Partick

İskoçya Championship

Bilyoner TV



17:00

Virton - Deinze

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



17:00

Jablonec - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Mlada Boleslav - Slovacko

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Teplice - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

Barcelona - Levante

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



17:15

Parma - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:30

Basel - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:30

Grasshoppers - Sion

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:45

Heracles - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



18:00

Sakaryaspor - Bodrumspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



18:00

Clermont - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



18:00

ND Gorica - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Botosani - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:00

Dunajska Streda - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:00

Rapid Wien - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Energetik BGU - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Domzale - Maribor

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Nublense - Santiago Wanderers

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:15

Sumqayıt - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



18:15

Lamia - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

Freiburg - Augsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



18:30

Arsenal - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



18:30

HJK Helsinki - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Ilves - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

KuPS - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Mariehamn - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Oulu - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

SJK - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Hacken - Hammarby

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Norrköping - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Wisla Krakow - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Lazio - Roma

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Galatasaray - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Bursaspor - Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Akhisarspor - 24 Erzincanspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



19:00

Eskişehirspor - Pazarspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir



19:00

Cesar Vallejo - Municipal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Brondby IF - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Ham Kam - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Brann - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

Haugesund - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Molde - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Rosenborg - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandefjord - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Krasnodar - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:15

Real Oviedo - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:30

Real Sociedad - Elche

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Rayo Vallecano - Cadiz

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



19:30

Oostende - Anderlecht

Belçika Pro League

Bilyoner TV



20:00

Santa Clara - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:00

Chicago Fire - Nashville

MLS

Bilyoner TV



20:00

Toluca - Atl. San Luis

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



20:00

Slavia Prag - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:05

Hajduk Split - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

PAOK - AEK

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Shakhtyor Soligorsk - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Vejle - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

UTA Arad - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Bodo Glimt - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Mouscron - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

21:15

Melgar - Sport Boys

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Mura - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Lugo - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



21:30

Vicenza - Cremonese

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Ternana - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV

21:45

Napoli - Cagliari

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



21:45

Marsilya - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Real Betis - Getafe

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Valladolid - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Cruzeiro - CSA

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Charleroi - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Genk - Seraing

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Nacional Potosi - Real Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Fluminense - Bragantino

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Internacional - Bahia

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Juventude - Santos

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:30

Portimonense - Vizela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



22:30

Universidad de Chile - Colo Colo

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



23:30

Huancayo - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV