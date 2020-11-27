27 Kasım TV8 Yayın Akışı | Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak ?

27 Kasım Cuma TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşacak Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Kasım Cuma TV8 yayın akışı...

TV8 27 Kasım 2020 Cuma Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Kırmızı Oda

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın merakla beklenen yeni bölümünde Alya'nın değişimi herkesi şaşırtacak.

Alya artık iyileştiğini ve bunun doktor hanımın elini tutması sayesinde olduğunu söyler. Değişimin ve iyileşmenin ardından teşekkür eden Alya bu bölümde diziye veda eder. Doktor hanım ve yardımcısı Alya'nın geldiği ilk günü hatırlayınca duygu dolu anlar yaşanır. Piraye Hanımın yeni danışanın annesine olan bu siniri geçecek mi. Bu tavrın altında başka neler yatıyor. Kırmızı Oda bu akşam 20.00'da TV8 izleyici karşısında yerini alacak...

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alya’ya sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya’nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım’la paylaşır. Aydın, Doktor Hanım’la önemli bir konuda telefon görüşmesi yaparken; Doktor Ayşe’nin Doktor Deniz’e karşı hisleri derinleşir.

‘Kırmızı Oda’nın on ikinci bölümünde kadroya konuk oyuncular olarak Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer katılıyor.

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.