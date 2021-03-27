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  3. 27 Mart 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX'ta

27 Mart 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Sen Çal Kapımı" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

27 Mart 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX'ta

27 Mart 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Sen Çal Kapımı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

27 Mart 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX'ta

FOX TV 27 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Masumiyet
16:45 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı

27 Mart 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX'ta

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan ve Eda’nın kavuşmasına “gerçek evlilik” gölgesi düşer. Eda bu evlilik gerçek bile olsa Serkan onu hatırladığı için mutludur. Ne olursa olsun Deniz ile evliliği iptal ettirecek, aşklarına devam edecekler, el ele her şeyin üstesinden geleceklerdir.  Deniz’in Eda’ya olan aşkı ağır basar ve ortadan kaybolur. Eda ve Serkan, Deniz’i bulabilecek mi? Serkan ve Eda mutlu olacak mı?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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