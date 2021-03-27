27 Mart 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel Kanal D'de

KANAL D 27 Mart 2021 Cumartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

KANAL D 27 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Paris Pahasına

16.30 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel

21:45 Büyük Göç