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27 Mart 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel Kanal D'de

Kanal D'nin 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi'' yer alırken, akşam saatlerinde ise "M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel" adlı program izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

27 Mart 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel Kanal D'de

KANAL D 27 Mart 2021 Cumartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel"  izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 27 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı...

27 Mart 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel Kanal D'de

KANAL D 27 MART 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Paris Pahasına 
16.30 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel
21:45 Büyük Göç

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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