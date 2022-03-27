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  3. 27 Mart 2022 Pazar günün spor manşetleri | Hakem operasyonuna Tahkim engeli!

27 Mart 2022 Pazar günün spor manşetleri | Hakem operasyonuna Tahkim engeli!

Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemle ilgili aldığı karara tahkimden onay çıkmadı. İşte 27 Mart 2022 Pazar günün spor manşetleri...

27 Mart 2022 Pazar günün spor manşetleri | Hakem operasyonuna Tahkim engeli! 1134