27 Mart 2022 Pazar günün spor manşetleri | Hakem operasyonuna Tahkim engeli!

Murat Övüç evleniyor! "Adam imparator" dediği sevgilisi için çeyiz hazırlıklarına başladı! "Hangi ülkede evlenecekler?"

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı aşkı kanıtlandı! Ateş olmayan yerden duman çıkmamış! Bunu duyan Aygün Aydın'ın bebek iması ise hayrete düşürdü!