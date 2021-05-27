27 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illeri 27 Mayıs Perşembe günü yaşanacak elektrik kesinti listesini yayımladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

27 MAYIS 2021 SU KESİNTİLERİ

27 MAYIS PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kaptanpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2021 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2021 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Ertuğrul Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2021 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.05.2021 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

27 MAYIS PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 27.05.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 15:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE SOKAK VE BİR KISMI



MAMAK

Arıza Tarihi: 27.05.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 22:00:00

Detay: Planlı Su Kesintisi: Çankaya ilçe Fakülteler mahallesi Erdem caddesi ile P7 pompa istasyonu önünde su inşaat daire başkanlığı tarafından imalatı yapılmış olan Q600 ile Q500 lük duktil boru iletim hatlarının bağlatısı yapılacağından 27.05.2021 perşembe günü 08.00 ile 22.00saatleri arasında plânlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Balkiraz. Abidinpaşa. Saime kadın. Mehtap. Kartaltepe. Mahalleri. Peyami safa. Akdere. Aşık Veysel. Kutlu. Demirlibahçe. Türközü mahallerin üst kotları ile Genaral zeki doğan.Mutlu.Şehit Cengiz Topel mahallerin alt kotlarına su verilemeyecektir.



MAMAK

Arıza Tarihi: 27.05.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 18:00:00

Detay: Mamak ilçesi Ortaköy mahallesi ni besleyen 100 m3 lük depo temizliği için 27.05.2021 perşembe günü 09.00 ile 18.00saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: ORTAKÖY MAHALLESİ



MAMAK

Arıza Tarihi: 27.05.2021 10:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 17:00:00

Detay: Planlı su kesintisi: Mamak ilçesi Küçük kayaş mahallesi genelinde kayıp kaçak sıfır basınç testi yapılacağından 27.05.2021 perşembe günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Küçük Kayaş mahallesi ve Yeni Bayındır Mah. bir kısmı



ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 27.05.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 22:00:00

Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaya istinaden Fakülteler Mahallesi Erdem Caddesinde içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden mevcut Ø600mm çelik boru üzerine Ø600mm kelebek vana montajı yapılacaktır ve imalatı yeni yapılan Ø500mm duktil boru üzerine Ø500mm kelebek vana konulup çelik Ø500mm boru ile kurt ağzı ile Ø600mm çelik hatta bağlanacaktır. Bu nedenle planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fakülteler Mahallesi, Ön Cebeci Mahallesi, Cebeci Mahallesi, Topraklık Mahallesi, Arka Topraklık Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, 50.Yıl Mahallesi, Dilekler Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi ve civarı



MAMAK

Arıza Tarihi: 27.05.2021 10:25:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 13:00:00

Detay: Mamak ilçesi Şahapgürler mahallesi 1193 sokak içinde Q100 lük duktil boru içmesuyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 27.05.2021 perşembe günü 13.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: ŞAHAPGÜRLER



KALECİK

Arıza Tarihi: 27.05.2021 09:15:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 11:00:00

Detay: KALECİK HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ ALİ SEYHAN SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN Q75 LİK PVC HAT ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.TAHMİNİ SU VERİLME SAATİ 11:00 DİR.

Etkilenen Yerler: ALİ SEYHAN SOKAK,SEYİT BALCI SOKAK,MEHMET KÖSE SOKAKVE 14.SOKAK



NALLIHAN

Arıza Tarihi: 25.05.2021 19:45:00

Tamir Tarihi: 27.05.2021 18:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi depo seviyesi düşmesi nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Bülent Ecevit Caddesi-Fatih Caddesi

27 MAYIS PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ

BAYINDIR - HASKÖY

27.05.2021 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

YENİ KUYU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLENİN TAMAMINDA SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.

BAYRAKLI - ALPASLAN, CENGİZHAN

27.05.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Bakımı

1620/12 SOKAK 1620/28 KVŞĞI İÇİN

BORNOVA - YEŞİLOVA

27.05.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Arızası

ABDİ İPEKÇİ CADDESİ 4162 SOKAK KVŞĞI İÇİN

KEMALPAŞA - ATATÜRK

27.05.2021 saat 09:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİLECEK

KEMALPAŞA - DAMLACIK

27.05.2021 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANA BORU ARIZASI

KİRAZ - YENİ

27.05.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

NARLIDERE - 2. İNÖNÜ, ATATÜRK

26.05.2021 saat 13:30 ile 23:55 arasında yaklaşık 10 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

NARLIDERE ÖZKARAKAYA CADDESİ SOKAK İÇİNDE 300LUK POMPA HATTI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEVCUT

ÖDEMİŞ - YENİCEKÖY

27.05.2021 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİCEKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

ÖDEMİŞ - HÜRRİYET

27.05.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

ÖDEMİŞ İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE YAPILAN MÜTEAHHİT BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

TORBALI - 29 EKİM, BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL

27.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

YAZIBAŞI 'YA ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.

27 MAYIS PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ

Merkez Mah. / Gölcük

27/05/2021 10:00:53 ile 27/05/2021 12:00:59 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Deniz Evler Mah. / Gölcük

27/05/2021 10:00:53 ile 27/05/2021 12:00:59 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Alikahya Fatih Mah. / İzmit

27/05/2021 10:05:00 ile 27/05/2021 11:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Çınarlı Mah. / Derince

27/05/2021 08:48:20 ile 27/05/2021 10:48:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Yenikent Mah. / Derince

27/05/2021 08:48:20 ile 27/05/2021 10:48:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Fatih Sultan Mah. / Derince

27/05/2021 08:48:20 ile 27/05/2021 10:48:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Mersincik Mah. / Derince

27/05/2021 09:52:26 ile 27/05/2021 11:51:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Çamlıtepe Mah. / Körfez

27/05/2021 09:56:00 ile 27/05/2021 11:56:00 tarihleri arasında MÜTEAHİT ÇALIŞMASI nedeniyle su kesintisi.