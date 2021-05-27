27 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
27 Mayıs'ta yaşanacak su kesinti listesini İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerin su idare bölümünden paylaşıldı. Biz de bu konuyu 27 Mayıs su kesintileri başlığı altında haberimizde detaylarıyla yer verdik.
İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illeri 27 Mayıs Perşembe günü yaşanacak elektrik kesinti listesini yayımladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
27 MAYIS 2021 SU KESİNTİLERİ
27 MAYIS PERŞEMBE İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|15 Temmuz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2021 09:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tokatköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2021 09:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kaptanpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2021 10:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilpınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2021 08:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İskenderpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2021 09:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Velibaba Mah,Ertuğrul Gazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2021 09:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2021 09:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Beylerbeyi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|27.05.2021 10:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 27.5.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
27 MAYIS PERŞEMBE ASKİ SU KESİNTİSİ
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 27.05.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 27.05.2021 15:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE SOKAK VE BİR KISMI
MAMAK
Arıza Tarihi: 27.05.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.05.2021 22:00:00
Detay: Planlı Su Kesintisi: Çankaya ilçe Fakülteler mahallesi Erdem caddesi ile P7 pompa istasyonu önünde su inşaat daire başkanlığı tarafından imalatı yapılmış olan Q600 ile Q500 lük duktil boru iletim hatlarının bağlatısı yapılacağından 27.05.2021 perşembe günü 08.00 ile 22.00saatleri arasında plânlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Balkiraz. Abidinpaşa. Saime kadın. Mehtap. Kartaltepe. Mahalleri. Peyami safa. Akdere. Aşık Veysel. Kutlu. Demirlibahçe. Türközü mahallerin üst kotları ile Genaral zeki doğan.Mutlu.Şehit Cengiz Topel mahallerin alt kotlarına su verilemeyecektir.
MAMAK
Arıza Tarihi: 27.05.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 27.05.2021 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi Ortaköy mahallesi ni besleyen 100 m3 lük depo temizliği için 27.05.2021 perşembe günü 09.00 ile 18.00saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: ORTAKÖY MAHALLESİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 27.05.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 27.05.2021 17:00:00
Detay: Planlı su kesintisi: Mamak ilçesi Küçük kayaş mahallesi genelinde kayıp kaçak sıfır basınç testi yapılacağından 27.05.2021 perşembe günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Küçük Kayaş mahallesi ve Yeni Bayındır Mah. bir kısmı
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 27.05.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.05.2021 22:00:00
Detay: Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaya istinaden Fakülteler Mahallesi Erdem Caddesinde içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden mevcut Ø600mm çelik boru üzerine Ø600mm kelebek vana montajı yapılacaktır ve imalatı yeni yapılan Ø500mm duktil boru üzerine Ø500mm kelebek vana konulup çelik Ø500mm boru ile kurt ağzı ile Ø600mm çelik hatta bağlanacaktır. Bu nedenle planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Fakülteler Mahallesi, Ön Cebeci Mahallesi, Cebeci Mahallesi, Topraklık Mahallesi, Arka Topraklık Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi, 50.Yıl Mahallesi, Dilekler Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi ve civarı
MAMAK
Arıza Tarihi: 27.05.2021 10:25:00
Tamir Tarihi: 27.05.2021 13:00:00
Detay: Mamak ilçesi Şahapgürler mahallesi 1193 sokak içinde Q100 lük duktil boru içmesuyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 27.05.2021 perşembe günü 13.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: ŞAHAPGÜRLER
KALECİK
Arıza Tarihi: 27.05.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 27.05.2021 11:00:00
Detay: KALECİK HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ ALİ SEYHAN SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN Q75 LİK PVC HAT ÜZERİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.TAHMİNİ SU VERİLME SAATİ 11:00 DİR.
Etkilenen Yerler: ALİ SEYHAN SOKAK,SEYİT BALCI SOKAK,MEHMET KÖSE SOKAKVE 14.SOKAK
NALLIHAN
Arıza Tarihi: 25.05.2021 19:45:00
Tamir Tarihi: 27.05.2021 18:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi depo seviyesi düşmesi nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Bülent Ecevit Caddesi-Fatih Caddesi
27 MAYIS PERŞEMBE İZSU SU KESİNTİSİ
BAYINDIR - HASKÖY
27.05.2021 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
YENİ KUYU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLENİN TAMAMINDA SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.
BAYRAKLI - ALPASLAN, CENGİZHAN
27.05.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Bakımı
1620/12 SOKAK 1620/28 KVŞĞI İÇİN
BORNOVA - YEŞİLOVA
27.05.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Arızası
ABDİ İPEKÇİ CADDESİ 4162 SOKAK KVŞĞI İÇİN
KEMALPAŞA - ATATÜRK
27.05.2021 saat 09:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİLECEK
KEMALPAŞA - DAMLACIK
27.05.2021 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANA BORU ARIZASI
KİRAZ - YENİ
27.05.2021 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
NARLIDERE - 2. İNÖNÜ, ATATÜRK
26.05.2021 saat 13:30 ile 23:55 arasında yaklaşık 10 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
NARLIDERE ÖZKARAKAYA CADDESİ SOKAK İÇİNDE 300LUK POMPA HATTI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEVCUT
ÖDEMİŞ - YENİCEKÖY
27.05.2021 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİCEKÖY MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
ÖDEMİŞ - HÜRRİYET
27.05.2021 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
ÖDEMİŞ İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE YAPILAN MÜTEAHHİT BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
TORBALI - 29 EKİM, BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL
27.05.2021 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
YAZIBAŞI 'YA ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR.
27 MAYIS PERŞEMBE İSU SU KESİNTİSİ
Merkez Mah. / Gölcük
27/05/2021 10:00:53 ile 27/05/2021 12:00:59 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Deniz Evler Mah. / Gölcük
27/05/2021 10:00:53 ile 27/05/2021 12:00:59 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.
Alikahya Fatih Mah. / İzmit
27/05/2021 10:05:00 ile 27/05/2021 11:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Çınarlı Mah. / Derince
27/05/2021 08:48:20 ile 27/05/2021 10:48:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Yenikent Mah. / Derince
27/05/2021 08:48:20 ile 27/05/2021 10:48:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Fatih Sultan Mah. / Derince
27/05/2021 08:48:20 ile 27/05/2021 10:48:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Mersincik Mah. / Derince
27/05/2021 09:52:26 ile 27/05/2021 11:51:00 tarihleri arasında MÜTEAHHİT ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Çamlıtepe Mah. / Körfez
27/05/2021 09:56:00 ile 27/05/2021 11:56:00 tarihleri arasında MÜTEAHİT ÇALIŞMASI nedeniyle su kesintisi.