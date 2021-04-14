27 Temmuz 2021Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
27 Temmuz 2021Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Temmuz 2021Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Temmuz 2021Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
27 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
27 Temmuz 2021Salı gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz.
11:00
Yeni Zelanda - İsveç
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Eurosport 5
11:00
ABD - Avustralya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok
13:00
Gamba Osaka - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV
14:00
Şili - Japonya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok
14:00
Kanada - Büyük Britanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Eurosport 5
14:30
Hollanda - Çin
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
TRT Spor
14:30
Brezilya - Zambiya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok
17:00
Bursaspor - Samsunspor
Hazırlık Maçı
Bursaspor Youtube
17:00
Fatih Terim
Basın Toplantısı
GS TV
17:30
Galatasaray
Antrenman
GS TV
18:00
Omonia - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
18:30
Roger Schmidt
Basın Toplantısı
GS TV
19:00
Flora Tallin - Legia Varşova
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
19:00
HJK Helsinki - IFK Malmo
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
19:00
PSV
Antrenman
GS TV
20:00
Helsingborg - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Östersunds - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Beşiktaş - Mallorca
Hazırlık Maçı
Spor Smart, Smart Spor HD
20:00
Zalgiris Vilnius - Ferencvaros
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV
20:00
Granada - Espanyol
Hazırlık Maçı
Granada Youtube
21:00
Beerschot - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV
21:00
Sevilla - PSG
Hazırlık Maçı
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