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27 Temmuz 2021Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

27 Temmuz 2021Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Temmuz 2021Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

27 Temmuz 2021Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı olan futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan hazırlık maçları ve Avrupa Kupaları maçları ile sürüyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler de maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 27 Temmuz 2021Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

27 TEMMUZ 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

27 Temmuz 2021Salı gününde oynanacak olan maçların kanal ve saat bilgilerine aşağıdan erişebilirsiniz. 


11:00
Yeni Zelanda - İsveç
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Eurosport 5

11:00
ABD - Avustralya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok

13:00
Gamba Osaka - Oita
Japonya J.League
Bilyoner TV

14:00
Şili - Japonya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok

14:00
Kanada - Büyük Britanya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Eurosport 5

14:30
Hollanda - Çin
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
TRT Spor

14:30
Brezilya - Zambiya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar
Yayın Yok

17:00
Bursaspor - Samsunspor
Hazırlık Maçı
Bursaspor Youtube

17:00
Fatih Terim
Basın Toplantısı
GS TV

17:30
Galatasaray
Antrenman
GS TV

18:00
Omonia - Dinamo Zagreb
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

18:30
Roger Schmidt
Basın Toplantısı
GS TV

19:00
Flora Tallin - Legia Varşova
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

19:00
HJK Helsinki - IFK Malmo
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

19:00
PSV
Antrenman
GS TV

20:00
Helsingborg - Falkenbergs
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Östersunds - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV

20:00
Beşiktaş - Mallorca
Hazırlık Maçı
Spor Smart, Smart Spor HD

20:00
Zalgiris Vilnius - Ferencvaros
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Bilyoner TV

20:00
Granada - Espanyol
Hazırlık Maçı
Granada Youtube

21:00
Beerschot - Cercle Brugge
Belçika Pro League
Bilyoner TV

21:00
Sevilla - PSG
Hazırlık Maçı
Bein Sports 2
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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