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  3. 28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi 2021? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı 2021?

28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi 2021? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı 2021?

Bu sene, Cumhuriyet'in 98. yılı Cuma günü kutlanacak. 29 Ekim tarihinde okullarda ders yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki 28 Ekim Perşembe günü ders yapılacak mı 2021? 28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı 2021? İşte detaylar...

28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi 2021? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı 2021?

Derslerini uzaktan gören öğrenciler 28 Ekim Perşembe günü ders yapılacak mı? 28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi 2021? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı 2021?

28, 29 VE 30 EKİM'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2021?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Bu kapsamda 28 Ekim'de öğleden sonra ders işlenmeyecek, 29 Ekim'de okullar kapalı olacak, 1 Kasımda ise derslere kalındığı yerden devam edilecek.

28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi 2021? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı 2021?

28, 29 VE 30 EKİM'DE ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI 2021?

29 Ekim Cuma günü uzaktan eğitim ile ders işlenmeyecek. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13:00'ten itibaren başlıyor. Resmi tatil 29 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. 28 Ekim Perşembe günü eğitim öğretim yarım gün olacak.

28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi 2021? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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