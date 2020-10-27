Koronavirüs sürecinde üniversiteler uzaktan eğitimle derslere başladı. Derslerini uzaktan gören öğrenciler 28 Ekim Çarşamba günü ders yapılacak mı? 28, 29, 30 Ekim'de üniversiteler tatil mi? 28, 29, 30 Ekim'de üniversitelerde uzaktan eğitim devam olacak mı? sorularına yanıt arıyor.

28, 29 VE 30 EKİM'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Bu kapsamda 28 Ekim'de öğleden sonra ders işlenmeyecek, 29 Ekim'de okullar kapalı olacak, 30 Ekim'de ise derslere kalındığı yerden devam edilecek.

28, 29 VE 30 EKİM'DE ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?

29 Ekim Perşembe günü uzaktan eğitim ile ders işlenmeyecek. Salgın sebebiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için okullarda kutlama düzenlenemiyor. Özel etkinlikler ve yayınlar online bir şekilde olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13:00'ten itibaren başlıyor. Resmi tatil 29 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. 28 Ekim Çarşamba günü eğitim öğretim yarım gün olacak.

28, 29 ve 30 Ekim okullar tatil mi 2020? 28, 29, 30 Ekim'de uzaktan eğitim var mı?

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