28 - 29 Ekim banka, PTT, PTT Kargo, noter, hastane, eczane açık mı, çalışıyor mu 2021?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yılı ülkemizde ve KKTC'de coşkuyla kutlanacak. Pandemi koşullarının getirdiği tedbirlerle gerçekleştirilecek olan kutlamalar nedeniyle 29 Ekim resmi tatil olacak. Bu nedenle banka, noter ve PTT'lerde işi olan vatandaşlar bu kurumların 29 Ekim öncesi (28 Ekim) hizmet verip vermediğini araştırmaya başladılar. Peki 28 - 29 Ekim bankalar tatil mi, yarım gün mü 2021? 28 - 29 Ekim PTT, PTT Kargo açık mı ,çalışıyor mu 2021? 28 - 29 Ekim noter açık mı 2021? 28- 29 Ekim hastaneler açık mı 2021? 28 - 29 Ekim hastaneler açık mı 2021? 28-29 Ekim eczaneler açık mı 2021? 28 -29 Ekim eczaneler açık mı 2021? İşte detaylar...

28,29 EKİM BANKALAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ 2021?

Bankalar 28 Ekim günü öğleden sonranın resmi tatil olması nedeniyle kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın yanı sıra Yapı Kredi, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Akbank gibi özel bankalar sabah saatlerinden itibaren başlayarak öğle saatlerine kadar vatandaşlara hizmet verecekler. Öğleden sonra ise bankalar kapalı olacak. Bankalar 29 Ekim Cuma günü de vatandaşlara hizmet vermeyecek.

28,29 EKİM PTT, PTT KARGO AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU 2021?

Devlet kurumlarından olan PTT, 28 Ekim günü öğle molasına kadar vatandaşlara hizmet verecek. Öğleden sonra resmi tatil olduğu için hizmet vermeyecekler. 29 Ekim günü de aynı şekilde vatandaşlar PTT'de yapmaları gereken işlemleri yapamayacaklar.

28,29 EKİM NOTER AÇIK MI 2021?

Noterler de tıpkı PTT ve bankalar gibi 28 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar vatandaşlara hizmet verecek. Noterler, sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başlayacak ve öğleden sonra tatil olacak, 29 Ekim günü ise tüm gün boyunca kapalı olacak.

28,29 EKİM HASTANELER AÇIK MI 2021?

Hastanelerde poliklinikler 28 Ekim günü öğle saatlerine kadar randevulu hastaları kabul edecek ve hizmet verecekler. Sadece Acil Servisler hizmet verecek.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da hastaneler resmi tatil olduğu için hizmet vermeyecekler.

Nöbetçi eczaneleri görmek için tıklayınız.

28-29 EKİM ECZANELER AÇIK MI 2021?

Eczaneler 28 Ekim günü öğle saatlerine kadar hizmet verecekler. Bu saatten sonra nöbetçi eczaneler açık olacak. 29 Ekim günü ise eczaneler tüm gün boyunca kapalı olacak, nöbetçi eczaneler hizmet verecekler.