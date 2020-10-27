28, 29 ve 30 Ekim okullar tatil mi 2021? 28, 29, 30 Ekim'de uzaktan eğitim var mı 2021?

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı Cuma günü kutlanacak. 2021 yılında milyonlarca öğrenci Cumhuriyet Bayramı’nda eğitim olup olmayacağını araştırıyor. İşte 28, 29 ve 30 Ekim okullar tatil mi 2021? 28, 29 Ekim'de uzaktan eğitim var mı? 28, 29, 30 Ekim'de canlı ders var mı 2021? sorularının yanıtları haberimizde...

28, 29, 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ 2021?

29 Ekim Cuma günü okullar tatil olacak, 29 Ekim tatili ise 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Yani öğrenciler yarım gün ve 1 tam gün tatil yapacak. Okullar 1 Kasım pazartesi açılacak ve öğrenciler ders başı yaparak haftayı bitirecek.

29 EKİM'DE UZAKTAN EĞİTİM VAR MI 2021?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda uzaktan eğitimde ders işlenmeyecek. EBA TV üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayını yapılacak.

28,29,30 EKİM'DE CANLI DERS VAR MI 2021?

28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13:00'den sonra resmi tatil başlıyor. Ardından 29 Ekim'de ders olmayacak.

2021 YILI RESMİ TATİL TARİHLERİ

1 Ocak - Yılbaşı

23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs- Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı ( 24 Mayıs-26 Mayıs)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı (31 Temmuz- 3 Ağustos)

30 Ağustos- Zafer Bayramı

29 Ekim- Cumhuriyet Bayramı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ ÖNEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle Cumhuriyet’in ilanı anısına her yıl 29 Ekim tarihinde tüm Türkiye’de milli bayram olarak kutluyor. 29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.