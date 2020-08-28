28 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlandı|Bugün Resmi Gazete'de neler var?

28 Ağustos 2020 Tarihli ve 31227 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bartın İli, Merkez İlçe, Şarköy Köyü, Kapucuoğlu ve Boğaz Mahalleleri Halkının, Kozcağız Barajı Projesinin Yapımı Nedeniyle Kroki ile Listede Gösterilen Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de... İşte detaylar.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2897) DETAYLAR İÇİN TIKLATINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2898) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2899) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2900) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türk-Kırgız Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2901) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2902) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Resmî ve Hususî Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2903) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2904) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Savunma Bakanları Arasında İmzalanan NATO E-3A İşbirliği Programı Çokuluslu Mutabakat Muhtırasının NATO Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sisteminin Modernizasyonuna İlişkin Ekine Dair Altıncı Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2905) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

IPA II-Katılım Öncesi Yardım Aracı Kapsamında 2014 ve 2015 Yılları Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programlarına Ait Finansman Anlaşmalarına İlişkin Operasyonel Uygulama ve İcra Dönemi Sona Erme Tarihlerinin Uzatılması Hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Değişiklik Protokollerinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2906) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Bartın İli, Merkez İlçe, Şarköy Köyü, Kapucuoğlu ve Boğaz Mahalleleri Halkının, Kozcağız Barajı Projesinin Yapımı Nedeniyle Kroki ile Listede Gösterilen Yere Nakli ve Yerleştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2907) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2908) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2909) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLER

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Galata Üniversitesi Ana Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TEBLİĞ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/58) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ