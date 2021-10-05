Bu yıl 29 Ekim'de cumhuriyetimizin 98. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramı'nda ve bir gün öncesinde (bugün) eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından çokça merak ediliyor. İşte, "28 Ekim (bugün) eczaneler açık mı? 28 Ekim (bugün) 2021 Perşembe eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?" sorularının yanıtları.

28 EKİM (BUGÜN) ECZANELER AÇIK MI? 28 EKİM 2021 PERŞEMBE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacılar odasının yaptığı açıklamaya göre; 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00 itibariyle başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Bu kanuna istinaden İstanbul'daki tüm eczanelerde 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası açık olacaktır.

Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek ve diğer eczaneler kapalı olacaktır. 29 Ekim Salı günü ise tam gün sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.

CUMHURİYET BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bugünkü Türkiye cumhuriyete, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kavuştu. Tarihin başlarındaki Osmanlı Devleti'nde, bütün yetki padişahın elindeydi. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşünce yurdu düşmanlar işgal etti ve Mustafa Kemal, "Ya istiklal, ya ölüm" parolası ile mücadele etti.23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Türk ordusu, İnönü Savaşlarını, Sakarya Meydan Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Yunanlılarla ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığı dünya devletleri tarafından da kabul gördü. Egemenliğine kavuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu ve Atatürk ise, ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Devlet kanunlarla yönetilmeye başladı.