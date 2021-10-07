Ülkemizdeki en önemli günlerden birisi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu tarih ülkemizin dört bir yerinde coşkuyla kutlanmaktadır. Ayrıca 29 Ekim'de 1.5 gün resmi tatil ilan edilmektedir. Bu kapsamda 29 Ekim günü kamu kuruluşları ile özel sektördeki bazı kuruluşlar çalışmayacak. Vatandaşlar ise Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünden 1 gün önce 28 Ekimde polikliniklerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 28 Ekim (bugün) poliklinikler açık mı 2021? 28 Ekim (bugün) hastane poliklinikleri çalışıyor mu? İşte cevaplar...

28 EKİM (BUGÜN) POLİKLİNİKLER AÇIK MI 2021?

Bugün poliklinikler sabah saat 08.30 itibariyle mesaiye başlayacak, saat 13.00'a kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Öğle saatlerinden itibaren ise hastaneler, Acil servis dışında hizmet vermeyecekler. 29 Ekim'in 1.5 gün resmi tatil olması sebebiyle Öğleden sonra tatil olacak.

28 EKİM (BUGÜN) POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim'de poliklinikler saat 13.00'a kadar çalışacak. Bu saatten sonra hastaneler 29 Ekim günü ile birlikte 1,5 gün boyunca resmi tatile girecek ve vatandaşlara hizmet vermeyecek. Hastaneler 30 Ekim Cumartesi günü 08.30 itibariyle yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.