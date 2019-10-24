4 günlük tatil yapma olanaklarının olup olmadığını 29 Ekim tatili kaç gün sorusu ile öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim resmi kurumlar tatil mi? 28 Ekim resmi daireler açık mı? İşte detaylar...

28 Ekim tarihinin yarım gün olması dolayısıyla 29 Ekim Cuma gününün hafta sonu ile birleştirilip 4 günlük tatile bağlanması, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk gelecek. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Perşembe (bugün) ise yarım gün olacak.

28 EKİM (BUGÜN) RESMİ KURUMLAR TATİL Mİ 2021?

Bugün, kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 28-29-30-31 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.

İdari izin verilmemesi halinde bugün, yarım gün izin alan kamu çalışanları, dilerlerse tatillerini 4 güne çıkarabilecek.

Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.

28 EKİM (BUGÜN) RESMİ DAİRELER AÇIK MI 2021?

Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde resmi bir bayramdır bu nedenle de resmi kurumlar kapalıdır. 28 Ekim Perşembe yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Okullar, hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.