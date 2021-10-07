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28 Ekim (bugün) sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim aile sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki günü olan 28 Ekim'de (bugün) , sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki 28 Ekim (bugün) sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim (bugün) aile sağlığı merkezleri çalışıyor mu? Detaylı bilgiyi haberimizden öğrenebilirsiniz...

28 Ekim (bugün) sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim aile sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

28 Ekim (bugün) aile sağlığı merkezleri çalışıyor mu? sorusu son günlerde pek çok vatandaşın gündemindeki önemli maddeler arasında yer alıyor. Resmi tatil olan Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce sağlık ocaklarının hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 28 Ekim (bugün) sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2021? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

28 EKİM (BUGÜN) SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI 2021? 28 EKİM AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim'de sağlık ocaklarının açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi tatillerde ve bayramlarda sağlık ocaklarının yerin alan aile sağlık merkezleri kapalıdır. Dolayısıyla bugün sağlık ocaklarından tedavi alınmayacaktır. 

Ancak bugün, yarım gün resmi tatil olması dolayısıyla çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri bölgenizdeki il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilirsiniz

28 Ekim sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim aile sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

28 EKİM (BUGÜN) HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim Perşembe günü hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyu araştırmaya başladı.

Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumu olabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterir. Konuyla ilgili detaylara ulaşmak için hastanelerin santrali aranıp bilgi alınabilmektedir.

28 Ekim sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim aile sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

28 EKİM (BUGÜN) ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacılar odasının yaptığı açıklamaya göre;

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği, Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00 itibariyle başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Bu kanuna istinaden İstanbul'daki tüm eczanelerde 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası açık olacaktır.

28 Ekim sağlık ocakları açık mı, kapalı mı 2021? 28 Ekim aile sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

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