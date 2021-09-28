28 Eylül 2021 Salı bugün hava nasıl olacak? Karadeniz kıyıları ve bazı illerde sağanak yağış! İşte il il hava durumu...

Hava sıcaklıklarının düşüp düşmeyeceğini merak edenler ve 28 Eylül 2021 Salı bugün hava nasıl olacak? sorusunu aratanlar için haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yer verdik. Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...

28 EYLÜL 2021 SALI BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri resmi internet sitesinde, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu

KARS °C, 19°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 1,0 ila 2,0m, zamanla 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan; Ege'de Güney kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 zamanla 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.