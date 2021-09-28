28 Eylül 2021 Salı bugün hava nasıl olacak? Karadeniz kıyıları ve bazı illerde sağanak yağış! İşte il il hava durumu...
28 Eylül 2021 Salı bugün hava nasıl olacak? sorusunu merak edenler için haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yer verdik. Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Hava sıcaklıklarının düşüp düşmeyeceğini merak edenler ve 28 Eylül 2021 Salı bugün hava nasıl olacak? sorusunu aratanlar için haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yer verdik. Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...
28 EYLÜL 2021 SALI BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri resmi internet sitesinde, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu
KARS °C, 19°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 1,0 ila 2,0m, zamanla 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan; Ege'de Güney kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 zamanla 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.