28 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları | Oğlak, geride bırakman gerekenler var, Balık, sana iyi geleni yap!

SEVGİLİ KOÇ: Kendini değersiz hissedeceğin bu günde alacağın bir haber sonra aslında hiç aklında olmayan kişilerin kalbinde nasıl yer ettiğini anlayabilirsin. Üzüntülerini ve sevinçlerini yakınlarınla paylaşıp kendini rahatlatmalısın. Kalbin ve mantığın birlikte hareket ederse her şey daha kolay bir şekilde yol alacak.

SEVGİLİ BOĞA: Bu sabah kendine verdiğin bazı sözlerin yerine getirmek için harekete geçebilirsin. Sana iyi geleceğini düşündüğün ancak bir türlü adım atamadığın şeyler gelecek olan destekler sayesinde atılacak. Hayatını güzel bir şekilde ilerlemesi senin elinde. Olmaz dediğin ne varsa hiç beklemediğin anda senin olacak.

SEVGİLİ İKİZLER: Hayatında yeri olmayan ancak mecburiyetten dolayı iletişim halinde olduğun insanlara karşı tavırları net bir şekilde belirlemelisin. Sen seni anlayan ve seni düşünen insanlarla bir arada olmayı hak ediyorsun. İyi ve kötü anlarını paylaşmayı bil. Kendine verdiğin sözleri unutma ve ona göre yaşa.

SEVGİLİ YENGEÇ: Güne alacağın bir haber sonrası moral bozukluğu ile başlayabilirsin. Günlerdir kafanda senaryosunu kurduğun şeylerin aslında bir kuruntudan ibaret olduğunu anlayacaksın. İŞ hayatında devam eden problemlerini konuşarak halletmeli ve yoluna ona göre devam etmelisin. Sana iyi gelecek olanı yapmalısın.

SEVGİLİ ASLAN: Hayatın hızlı bir şekilde akıp gittiği bu günlerde yerinde sayıyormuş gibi hissedebilirsin. Kendini kimseden aşağıda görmemelisin. Gücünün ve başarının fark edilmesini istiyorsan kendini biraz daha ön plana çıkar. Hayatını şekillendirmek senin elinde. Kendini nerde görmek istediğine karar ver ve ona göre hareket et.

SEVGİLİ BAŞAK: Herkesin bir şeyler için yaşadığı bu dünyada ben ne için yaşıyorum diye düşünebilirsin. Yaşadıklarını gözden geçirmeli ve hayatını bundan sonrası için güzel adımlar atmalısın. Değer gördüğün ve sevildiğini hissettiğin ortamlarda bulunmalısın. Kimseye ederinden fazla değer verip de kendini heba etme.

SEVGİLİ TERAZİ: Güne iş hayatında yoğun tempolardan dolayı hızlı bir şekilde başlayabilirsin. Kafa karışıklıklarının ve yoğun telefonların olacağı bu günde nereye nasıl şekilde yetişeceğini bilemeyeceksin. Derin bir nefes alıp plan yapmalı ve ona göre hareket etmelisin. Her şey kolay bir şekilde hallolur sen kendine güven.

SEVGİLİ AKREP: Sabah saatlerinde uzun zamandır gündeminde olan bazı olumsuz konuların üstüne düşebilirsin. Her şeyin ortaya döküldükten sonra çözüme kavuşacağını düşünüp bir şeyler yapmak isteyebilirsin. Dilini tutmalı ve kalp kırmaktan geri durmalısın. Aile içinde alacağınız bir haber günlerdir devam eden kötü günleri unutturabilir.

SEVGİL YAY: Aile içinde senin de etkilendiğin bir problem bugün gündeminde olacak. Yardım isteyerek çözebileceğin konularda içine kapanmaktan vazgeçmelisin. Kaldıramayacağın yükler ve problemlerin sevdiklerin sayesinde daha kolay bir şekilde hallolacağını unutmamalısın. Her şey kısa sürede güzel olacak.

SEVGİLİ OĞLAK: Kafa karışıklığına neden olan ve hayatında olumsuz durumların yaşanmasına etki eden bir insan var. Bu insana karşı artık net bir şekilde tavır almalısın. Kalbini değil de mantığını dinleyerek hareket etmelisin. Hayatının güzel bir şekilde geçmesini istiyorsan bazı şeyleri geride bırakmasını bilmelisin.

SEVGİLİ KOVA: Güne tempolu bir şekilde başlayabilirsin. Hiç aklında olmayan işler bir anda ortaya çıkabilir. Kendini yoğunluğa hazırla. İş hayatında uzun zamandır devam eden problemler için artık bir şeyler yapmalısın. Senin için olanı seçmeli ve hayatını yeniden şekillendirmelisin. Her şey sen adım attıkça yoluna girecek.

SEVGİLİ BALIK: Kendini uçsuz bucaksız denizlerin ortasında yapayalnız hissedeceğin bir gündesin. tek kalmış olmanın verdiği acıyla yüzleşmek senin bugün yoracak ve kıracak. Hak etmeyene verdiğin değerlerin senin hayatından neler alıp götürdüğüne bak. Kimseye hak etmediğini verme. Hayatında yalnızca sana iyi gelen şeyler yer alsın.