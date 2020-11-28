28 Kasım ATV Yayın Akışı

28 Kasım Cumartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmaz İster" ekranlarda yeni bölümüyle yer alacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Kasım Cumartesi ATV yayın akışı...

ATV 28 Kasım 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kediler ve Köpekler 2

11:40 Hercai

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak ister