28 Kasım ATV Yayın Akışı
28 Kasım Cumartesi ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında, kanalın sevilen dizilerinin tekrar bölümleri yer alırken, cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Kim "Milyoner Olmak İster" yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte ATV yayın akışı...
28 Kasım Cumartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmaz İster" ekranlarda yeni bölümüyle yer alacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Kasım Cumartesi ATV yayın akışı...
ATV 28 Kasım 2020 Cumartesi Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kediler ve Köpekler 2
11:40 Hercai
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister