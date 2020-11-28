28 Kasım FOX TV Yayın Akışı |Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak ?

28 Kasım Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bursin'in yer aldığı cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Sen Çal Kapımı" ekranlarda olacak. Peki sevilen dizinin yeni bölümünde neler yaşayacak? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Kasım Cumartesi FOX TV yayın akışı...

FOX TV 28 Kasım 2020 Cumartesi Yayın Akışı

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 25 Litre: Suyun Peşinde

13.45 Sen Çal Kapımı

16.30 Kefaret

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sen Çal Kapımı

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serkan'ın Eda'ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor.

Eda ve Serkan'ın son tartışmaları, Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. Serkan, Eda'nın onu bu kadar çabuk unutabilmesi konusunda kırgın, bir taraftan babasının sahiplenmediği hatanın bedelini ödemeye mahkum hissediyor kendini. Eda’nın sonsuza dek ellerinden kayıp gideceğini düşünüyor. Eda’ya gizemli bir adamdan gelen çiçek işin tuzu biberi oluyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 20. bölümü ile bu akşam 20.00'de izleyici ile buluşacak. Yeni bölümünde Eda ve Serkan aşıklarını neler bekliyor? Anne ve babasını kaybettiği kazanın üzerine odaklanan Eda gerçekleri öğrenecek mi?