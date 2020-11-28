28 Kasım Kanal D Yayın Akışı |Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?

28 Kasım Cumartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? hafta sonlarının vazgeçilmezi olan magazin programı Magazin D ile güne başlarken, akşam ise oğlu için bir kişiyi öldürecek fedakarlıkta olan annenin hikayesinin anlatıldığı yeni dizi 2. bölümüyle "Bir Annenin Günahı" seyirci ile buluşacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Kasım Cumartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 28 Kasım 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07.30 Hem Kadın Hem Anne

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Set Ekstra

14.15 Hekimoğlu

17.00 Çok Güzel Hareketler 2

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Bir Annenin Günahı

BİR ANENNİN GÜNAHI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadri, vurulduktan sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alınır. Durumu ciddiyetini korumaktadır. Haberi duyan Yağmur ve Sadri'nin eşi Nazan hastaneye koşar. Sadri'nin yaşaması mucizelere kalmıştır artık. Ana-kız perişan haldedir ve bir umut yaşama dönmesini beklemektedirler.

Diğer yandan Suna, Sadri'den aldığı parayı hastaneye yetiştirir. Yusuf'un ameliyatı başarılı geçer. Hayata tekrar merhaba diyen Yusuf, sevdiği kız Yağmur'u babasının yaşadıkları yüzünden karşısında yanında olur. Suna ise, hala olayın şokunu yaşamaktadır. Sadri'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diler.

Yusuf, Yağmur'u teselli etmeye çalışır. Babasının kaybı ile zor günler yaşayan Yağmur, Yusuf'un şefkati ile huzur bulmaya çalışır. Suna ise kendisini sorgulamaktadır. İşlediği günahın her zerresini iliklerine kadar hissetmektedir. Suna tüm bunlarla boğuşurken karşısında Yusuf ve Yağmur'u bulur. Gördükleri karşısında nutku tutulmuştur.

BİR ANENNİN GÜNAHI İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Suna, oğulları ve kızıyla birlikte normal bir hayat yaşamaktadır. Geçimini balıkçılıkla sürdüren Suna, Sadri'nin kooperatiflerinden bir daire alarak taksitlerini ödemektedir. Suna'nın büyük oğlu Yusuf, üniversitede hukuk okumaktadır. İyi bir öğrenci olan Yusuf, annesinden gizli olarak okul sonraları çalışarak dairenin parasına katkıda bulunur. Bu paraları gizli gizli annesinin biriktirdiği paraların içine koyan Yusuf ona büyük destek olur. Yusuf yine okul sonrası çalıştığı sırada rahatsızlanır. Doktor, Yusuf’un doğuştan bir kalp sorunuyla doğduğunu söyler. Suna, duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşar. Suna'nın, çocukluğundan itibaren fark edemediği Yusuf'un rahatsızlığı ameliyat edilmezse hayatını kaybetmesine neden olacak kadar büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ameliyat parası ise, 200 Bin Tl kadar büyük bir miktardır. Suna'nın aklına kooperatife yatırdığı paralar gelir. Hemen soluğu Sadri'nin yanında alır. Durumunu açıkladığı sırada beklenmedik bir teklifle karşı karşıya kalır.

Sadri'nin işleri kötü gitmektedir. Şirketi iflas etmiştir ve kurtulmasının imkanı yoktur. Canından çok sevdiği kızı Yağmur'a bir hayat bırakabilmek için bir karar alır. Sağlık sigortasından intihar dışında ölmesi ile alabileceği yüklü meblağ kızı ve eşi için yeterli olacaktır. Bu sırada Suna'nın kaderi ile Sadri'nin kaderi birleşir. Sadri, kendisini öldürmesi halinde istediği 200 Bin TL’yi vereceğini söyler. Suna, bu teklif karşısında şaşkın kalır. İşler bu andan itibaren bir çıkmaza girer.

BİR ANENNİN GÜNAHI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadri, vurulduktan sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alınır. Durumu ciddiyetini korumaktadır. Haberi duyan Yağmur ve Sadri'nin eşi Nazan hastaneye koşar. Sadri'nin yaşaması mucizelere kalmıştır artık. Ana-kız perişan haldedir ve bir umut yaşama dönmesini beklemektedirler.

Diğer yandan Suna, Sadri'den aldığı parayı hastaneye yetiştirir. Yusuf'un ameliyatı başarılı geçer. Hayata tekrar merhaba diyen Yusuf, sevdiği kız Yağmur'u babasının yaşadıkları yüzünden karşısında yanında olur. Suna ise, hala olayın şokunu yaşamaktadır. Sadri'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diler.

Yusuf, Yağmur'u teselli etmeye çalışır. Babasının kaybı ile zor günler yaşayan Yağmur, Yusuf'un şefkati ile huzur bulmaya çalışır. Suna ise kendisini sorgulamaktadır. İşlediği günahın her zerresini iliklerine kadar hissetmektedir. Suna tüm bunlarla boğuşurken karşısında Yusuf ve Yağmur'u bulur. Gördükleri karşısında nutku tutulmuştur.