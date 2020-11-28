28 Kasım TV8 Yayın Akışı | MasterChef son bölümde neler oldu ?

28 Kasım Cumartesi TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 Ekranların sevilen yarışma programı "Masterchef" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 28 Kasım Cumartesi TV8 yayın akışı...

TV8 28 Kasım 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Masterchef Türkiye

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef eleme adayı son bölümün ardından araştırılıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'de Danilo şefin özel tarifi kış bahçesi yemeği ile bireysel dokunulmazlığı alan Serhat bir haftayı daha garantilerken, mavi takımda seçilen MasterChef eleme adayı kaptan Ebru tarafından belirlendi. 4 çeşitlik menüde düello eşleşmelerinin, kaptanlık düellosunda avantaj kazanan Sefa tarafından belirlendiği son bölümde potaya giren ilk isim Uğur oldu.