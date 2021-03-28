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28 Mart 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de

ATV 28 Mart 2021 Pazar yayın akışında neler var? ATV' de güne " atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Hercai" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

28 Mart 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de

ATV 28 Mart 2021 Pazar Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu" ile başlarken, hemen ardından "Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" programı yayınlanacak. Akşam ise "Hercai" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 28 Mart 2021 Pazar Yayın Akışı...

28 Mart 2021 Pazar ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümüyle ATV'de

ATV 28 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de hafta sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:50 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Hercai

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