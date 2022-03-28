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  3. 28 Mart 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | Formula 1'de Verstappen'in gecesi!

28 Mart 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | Formula 1'de Verstappen'in gecesi!

Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Formula 1'de Suudi Arabistan yarışını Verstappen kazandı. İşte 2022 28 Mart 2022 Pazartesi günün spor manşetleri...

28 Mart 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | Formula 1'de Verstappen'in gecesi! 1131