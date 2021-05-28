28 Mayıs 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da

28 Mayıs 2021 Cuma Star TV yayın akışı merak ediliyor. Ekranların sevilen kanalı Star TV'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında sevilen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah olurken hemen ardından Gerçeğin Peşinde yayınlanacak. Akşam ise sevilen program Kuzeyin Oğlu Volkan Konak birbirinden ünlü konuklarıyla Star'da...

28 MAYIS 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Menajerimi Ara

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.20 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak