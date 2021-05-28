28 Mayıs 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı | Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star'da
Ekranların sevilen kanalı STAR TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programıyla başlayan STAR TV'de akşam ise sevilen program Kuzeyin Oğlu Volkan Konak olacak. İşte 28 Mayıs 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı...
28 Mayıs 2021 Cuma Star TV yayın akışı merak ediliyor. Ekranların sevilen kanalı Star TV'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında sevilen program Demet ve Alişan ile Sabah Sabah olurken hemen ardından Gerçeğin Peşinde yayınlanacak. Akşam ise sevilen program Kuzeyin Oğlu Volkan Konak birbirinden ünlü konuklarıyla Star'da...
28 MAYIS 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Menajerimi Ara
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak