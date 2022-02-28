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  3. 28 Şubat 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | Aslan ligde nefes aldı!

28 Şubat 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | Aslan ligde nefes aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 4-2'lik skorla geçti ve alt sıralarla arasını açarak rahat bir nefes aldı.

28 Şubat 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | Aslan ligde nefes aldı! 1143