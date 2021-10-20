29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MNG kargo çalışıyor mu? 29 Ekim 2021 Cuma MNG kargo açık mı, kapalı mı?

Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargoların hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor ve vatandaşlar '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MNG kargo çalışıyor mu?' sorusunu araştırıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde '29 Ekim 2021 Cuma MNG kargo açık mı, kapalı mı?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MNG KARGO ÇALIŞIYOR MU? 29 EKİM 2021 MNG KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?

Taşımacılık ve lojistik alanında Aras Kargo gibi bilindik şirketlerin yanında en güvenilir tercihlerden biri olan MNG Kargo; kurulduğu günden beri Türkiye’nin dört bir yanına kara yolu taşımacılığının yanı sıra havayolu kargoculuğu da yapmaktadır.

MNG Kargo müşteri hizmetlerinin verdiği bilgiye göre, MNG Kargo'nun 28 Ekim 2020 Çarşamba günü çalışma saati sabah 08.30'da başlayacak ve akşam 19.00'da kapanacaktır. MNG kargo 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise tüm gün kapalı olması bekleniyor.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG Kargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynıdır.

Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet veren şubeler Pazar günü ise kapalıdır.

MNG KARGO DAĞITIM GÜNLERİ VE SAATLERİ

MNG kargo Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

MNG KARGO RESMİ TATİL VE BAYRAMLARDA ÇALIŞIYOR MU?

MNG Kargo şubeleri resmi tatil ve dini bayramlarda kargo gönderimi ya da alımı yapmamaktadır.