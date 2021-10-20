Her yıl bayramlarda kargoların açık olup olmadığı sıklıkla araştırılmaktadır. 2021 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kargoların hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca kişi Cumhuriyet Bayramı'nda kargoların teslim yapıp yapamayacağını ve siparişlerini alıp alamayacaklarını araştırıyor. Sürat Kargo çalışma saatleri, kargo işlemleri gerçekleştirecek ya da kargo bekleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sürat kargo çalışıyor mu? 29 Ekim 2021 Cuma Sürat kargo açık mı, kapalı mı? Merak edenler için sürat kargonun çalışma saatlerine haberimizde yer verdik.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SÜRAT KARGO ÇALIŞIYOR MU? 29 EKİM 2021 CUMA SÜRAT KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?

Sürat Kargo, hafta içi sabah açılış saati 08:30, akşam kapanış saati ise 18:00. Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Hafta sonları ise Cumartesi günü 08:30'dan 14.00'a kadar çalışan Sürat Kargo, Pazar günü kapalıdır.

Sürat Kargo, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermez. Ancak Arefe günleri açıktır.

Sürat Kargo'nun 29 Ekimde hizmet vermeyeceği bilinmektedir. Detaylı bilgi için, için 0 850 202 0 202 telefon numaralı Sürat Kargo müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.