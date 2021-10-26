28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde tatil olup olmadığı soruları bayram yaklaştıkça artmaya başladı. Resmi gazeteye göre Cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim günü ulusal bayram olarak değerlendiriliyor. Her sene coşku içerisinde kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene cuma gününe denk gelmektedir. Bu yıl hafta sonuna denk gelecek olan bayram nedeniyle vatandaşlar, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün 2021? 29 Ekim kaç gün tatil?" sorularını araştırıyorlar. Cevaplar haberimizde...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene cumhuriyetin 98. yılı kutlanacak. 28 Ekim tarihinde kamu kurum ve kuruluşları yarım gün izinli sayılırken, 29 Ekim tarihinde tam gün tatil yapacaklar.

29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bu yıl da her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak. 28 Ekim'in de yarım gün tatil olmasıyla 3,5 gün izinli sayılacaklar.

29 EKİM'DE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLAR TATİL Mİ?

Öngörülen tatil günleri 28 Ekim'de yarım, 29 Ekim'de tam gün şeklindedir. Özel kurum ve kuruluşlarda nasıl bir yol izleneceği onlar tarafından belirlenmektedir. Mesai ücreti olarak yansıtıp çalışanlarını, işe çağırabilirler.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesiyle birlikte her sene 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

1925 bir kanun çıkarılmış ve Cumhuriyet’in ilan günü yeni Türk Devleti’nde bayram olarak ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılının kutlandığı 29 Ekim 1933’de seslendiği 10. yıl nutkunda, 29 Ekim’i en büyük bayram olarak tanımlamıştır.

Bayramı kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim tam gün şeklinde bir buçuk gün resmi tatil olmaktadır. 29 Ekimlerde statlarda şenlikler düzenlenir, akşam olduğunda ise fener alayları oluşturulur.