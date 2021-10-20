29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesi nedeniyle ülkemizde her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Resmi tatil ilan edilen 29 Ekim'de vatandaşların merak ettiklerinden birisi de bugün kargoların açık olup olmadığı konusu. Bu kapsamda vatandaşaar internet üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yurtiçi kargo çalışıyor mu? 29 Ekim 2021 Cuma Yurtiçi kargo açık mı, kapalı mı? Sorularının yanıtını araştırıyorlar. İşte cevaplar...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI YURTİÇİ KARGO ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de resmi tatil olan günlerden birisidir. Bu kapsamda resmi tatillerde tüm kamu kuruluşları hizmet vermiyor. Yurtiçi kargo ise bir kamu kuruluşu olmadığı için vatandaşlar 29 Ekim'de çalışıp çalışmadığını merak ediyordu. Yurtiçi kargodan konuyla ilgili net bir bilgi verilmese de önceki yıllardaki çalışma sistemlerine baktığımızda, 29 Ekim'de Yurtiçi kargonun çalışmayacağı düşünülüyor.

29 EKİM 2021 CUMA YURTİÇİ KARGO AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ekim 2021 Cuma günü Yurtiçi kargonun açık mı kapalı mı olduğu da merak konularından biri. Yurtiçi kargonun kamu kuruluşu olmamasına rağmen bugün kapalı olması beklense de konuyla ilgili net bir bilgi verilmedi. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezini arayarak 09:00-18:00 saatleri arasında 29 Ekim'de açık olup olmadığını sorabilirsiniz.

CUMHURİYETİN İLANI

Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918 arasında meşruti monarşi ile yönetilmişti. I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan Anadolu'da halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Millî Mücadele, 1923 yılında millî güçlerin zaferi ile sonuçlandı. Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etmiş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla saltanatı kaldırmıştı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi.

27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı.