29 Ekim dolar ve euro ne kadar? Anlık dolar kaç TL?

Geçtiğimiz hafta rekor kıran dolar ve euro kuru piyasaların odağında yer alırken yükseliş trendinin ne kadar süreceği merak ediliyor. Dün Merkez Bankasının 2020-IV Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı sonrası Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın TL'nin değersiz olduğuna ilişkin sözleri piyasalardaki endişeyi artırırken döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor.

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki güne yüzde 0,56 oranında değişim gösterdi. Saat 09.54 itibariyle bir dolar 8,2982 TL'de alınıyor, 8,3063 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0.61 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.7484 TL, satış kuru ise 9.7613 TL’dir.

29 EKİM 2020 PERŞEMBE DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru bugün itibariyle 8,2915 liradan alınıyor, 8,2983 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2607 lira olmuştu.

29 EKİM 2020 PERŞEMBE EURO NE KADAR?

Piyasaların kapalı olduğu günde 9,7404 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,7531 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta euronun satış fiyatı 9,6720 lira olmuştu.

CANLI DOLAR TAKİBİ

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

29 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

29 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar ve euro kurunun yükselmesinin en önemli nedenleri arasında koronavirüs salgının getirdiği ekonomik etki öne çıkıyor. Ayrıca Merkez Bankasının politika faizlerini yükseltmesi beklenirken aksi yönde çıkan faizlerin 10.25'te sabit tutulması kararı da dolar ve euronun yükselmesine neden oldu. Öte yandan piyasalarda döviz bulunmaması da doların yükselmesine neden oldu.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde ise önceki günkü sert düşüşün ardından özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan tepki alımlarıyla dün yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 1.152,63 puandan tamamladı. Dün 8,1849'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1950 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçların genel olarak beklentilerden iyi gelmesi ve tepki alımlarıyla BIST 100 endeksinin dünkü işlemlerde dünya borsalarından pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün açıklanacak yılın 4. Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını anımsattı.

Pay Piyasaları bugün saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.137 ve 1.118 seviyelerinin destek, 1.180 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.