Ülkemizde her yıl kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümüne artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar ise resmi tatil olan bu günde hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında 29 Ekim hastaneler açık mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastaneler çalışıyor mu? Soruları araştırılıyor. Bu soruların cevaplarında haberlerimize yer verdik...

29 EKİM HASTANELER AÇIK MI 2021? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

2021 yılında Cuma gününe denk gelecek olan 29 Ekim'de hastanelerin durumu vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. 29 Ekim günü randevu alarak hastaneye gitmek isteyenler internet üzerinden hastanelerin açık mı kapalı mı olduğu konusunda araştırmalarda bulundu.

29 Ekim ülkemizde resmi tatil ilan edilmiş günlerden birisidir. Resmi tatillerde hiçbir kamu kurumu hizmet vermediğinden dolayı hastaneler de bu tarihte kapalı olacaktır. 29 Ekim günü hastanelerden randevu verilmeyecek ancak acil durumlara karşı 29 Ekimde sadece hastanelerin sadece acil servisleri açık olacak.

BU YIL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 yılında kurulmuştur ve 2020 yılında 97 yılı gerisinde bırakmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 2021 tarihinde cumhuriyetinin 98. yılını kutlayacaktır.

29 EKİM 1923'DE NE OLDU?

Osmanlı İmparatorluğu’nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919′da Samsun’a geldi. Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.” diyordu.

Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.

Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923′te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923′te Ankara Başkent oldu. Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara, “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet’in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.