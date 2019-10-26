29 Ekim'de vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de noterlerin açık olup olmayacağı konusu oldu. Peki 29 Ekim'de 29 Ekim noter açık mı? 29 Ekim'de noter hizmet veriyor mu? Ayrıntılar haberimizde..

29 EKİM'DE NOTER AÇIK MI?

29 Ekim'de tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısı ile kapalıdır. Ayrıca bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil sebebi ile noterler de kapalı olacaklardır.

29 EKİM SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim tarihinde yine hastanelerin poliklinikleri de kapalıdır. Ancak hiçbir resmi tatil gününde veya milli bayram gününde hastanelerin acil servisleri kapalı olmaz. Yine bu günde eczaneler kapalıdır. Ancak nöbetçi eczaneler bu tarihlerde de çalışmaktadırlar. Bu sebepten il veya ilçenizdeki nöbetçi eczaneden ilaçlarınızı veya diğer ihtiyaçlarını alabilirsiniz.

UMHURİYET NEDİR?

Cumhuriyet, devleti idare edenlerin seçimle iş başına geldiği yönetim şekline denir. Dünyada birçok devlet cumhuriyet rejimiyle yönetilir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde egemenlik milletindir ve millet, devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek kendi kendini yönetmiş olur.

29 EKİM CUMHURİYTET BAYRAMI NEDİR?

Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 tarihinde yönetim şekli olarak cumhuriyeti benimsemesi adına her sene bu günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kutladığı milli bayramdır. Bu bayramda statlarda kutlamalar ve akşamları sokaklarda fener alayları yapılır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anlamı neden kutlanır

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in onuncu yılı anısına 29 Ekim 1933'te yapılan kutlamalarda Cumhuriyet Bayramının önemi konusunda verdiği 10. Yıl Nutkunda bu bayramın en büyük bayram olduğunu söylemiştir.

Milletvekilleri ile görüşmeler yaptıktan sonra taslak hali meydana getirilen “Cumhuriyet" önerisini 29 Ekim günü Mustafa Kemal Atatürk TBMM'ye getirmiştir. Meclisin öneriyi kabul etmesiyle Türkiye Devleti'nin yeni yönetim şekli “Cumhuriyet" ve yeni adı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olmuştur. Yeni kurulan bu devletin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Bu yeni yönetim biçiminin ilanı Türk Milleti tarafından mutluluk ve heyecan ile karşılanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği üzere bu yönetim biçiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet, kendi temsilcileri olan milletvekilleri kanalıyla kendini idare etme yetkisini kullanır. Cumhuriyette vatandaşların seçme ve seçilme hakkı mevcuttur. Milletvekilleri, kanunları yapar ve yöneticileri milleti için denetler. Halk, yöneticilerini seçim ile seçebilmektedir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMININ ANLAMI NEDİR?

Cumhuriyet, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir. Atatürk bu kavramı "Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur." sözü ile açıklar. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin cumhuriyeti ilan etmesi ile bugün ülkemizde Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir. Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde kutlamaya devam ediyoruz.