29 Ekim'e sayılı günler kala bu şanlı güne özel kutlama mesajları araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı'nda sevdiklerine kutlama mesajları gönderecek olan ve sosyal medyada coşkulu güne özel bayram mesajları paylaşacak kişiler "29 Ekim resimli kutlama mesajları 2021 | En güzel, kısa, uzun, anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları" konu başlıklarını araştırıyor. İşte 29 Ekim resimli kutlama mesajları...

29 EKİM RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI 2021 | EN GÜZEL, KISA, UZUN, ANLAMLI 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Aydınlığı söndürmek isteyen art niyetli zihniyetlerin varlığıyla bugüne ulaşan ve büyüyen Cumhuriyetin ilerleyişini kimse durduramayacak. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Belki aranıza 30 sene rötarlı katıldım, ama bu ülkede yaşamaktan dolayı gururluyum, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Bugün, bizim bağımsız ve özgür bir devlet olarak yeniden ayağa kalktığımız ve Cumhuriyeti kurduğumuz, Atatürk'ün ifadesi ile “ En Büyük Bayram” günüdür. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yâd ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennisiyle, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır… Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet Demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin bugün Ulu Önder Atatürk'ün açtığı yolda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için olumlu atılımlar yaptığını büyük bir onur ve gururu içerisinde. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Cumhuriyetsiz Bir toplum Yarınsız Bir Gündür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir... Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.



El birliğiyle daha Laik, daha çağdaş, daha engin görüşlü insanların var olduğu yaşamlara. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Esin kaynağımız, Atatürk'ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi, gücümüz ise yurt sevgimiz, ulusal bilincimiz, birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Hep ileriye umutla bakacak, toplumumuzun özgüvenini koruması amacıyla, çabalarımızı anlayış birliği içinde sürdürecek, sorunlarımızı çözeceğiz. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Şanlı geçmişinde sınav niteliğinde pek çok güçlüğü yüz akı ile aşma başarısını gösteren Türkiye'nin, bu hedeflere ulaşacağından kuşku duyulmamalıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet ERDEMDİR... Ülkemizin Doğum Gününü Kutlamak, bu günü Hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir... Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Türk milleti bugün sana olan bağlılığını, özlemini ve sevgisini yürekten ve büyük bir sesle hep birlikte dile getiriyor Yüce Atam. ‘Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliği ile çalışacak, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Bize Bıraktığı Bu ülkeyi Korumak Bizim Görevimizdir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulusumuzu Çağdaş bir anlayışın ürünü olan Cumhuriyetimize kavuşturan bağımsızlık mücadelemizin de tüm dünyaya örnek olmasını temenni ederim. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'