29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan birisi de resmi günlerde Marmaray ücretsiz mi? sorusu oldu. Peki Marmaray ücretsiz mi? işte detaylar..

29 Ekim'de Marmaray ücretsiz mi?

Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı bilgisi henüz verilmedi. Marmaray hakkındaki tüm bilgiler eş zamanlı olarak sitemizde güncellenecektir.

Kaç dakikada, nereye gidiyor?

Gebze-Halkalı arası 105, Bostancı- Bakırköy arası 37, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 ve Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakika olacak. Yetkililer, mevcut durumda Gebze ve Halkalı arasının 185 dakika sürdüğünü, Marmaray 'la bu sürenin yarı yarıya indiğini söylüyor.

Marmaray 'ın maliyeti nedir?

Jica-Japon Uluslararası İşbirliği Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası tarafından finanse edilen Marmaray 'ın maliyetinin 9.3 milyar TL 'yi bulması bekleniyor. Proje için şimdiye kadar 5 milyar 192 milyon 158 bin TL harcandı. Sadece bu yıl, 1 milyar 504 milyon 140 bin TL daha harcanacak.

Kaç liraya sigortalandı?

Marsh Türkiye, Marmaray projesini 500 milyon dolara sigortaladı.

Projenin handikapları neler?

Üsküdar-Sarayburnu arasındaki batırma tüp tünelin, bir depremde sıvılaşarak milenyumun tünel faciasına neden olabilecek nitelikte çürük çamur tabakaları içine oturtulmasının, endişe verici olduğu belirtiliyor. Dünyanın en yoğun zamanlı gemi geçişine ev sahipliği yapan, saatte 11 kilometre hıza ulaşan akıntı hızı, Kuzey Anadolu Fay Hattı 'na 16 kilometre mesafede olması ve önümüzdeki 30 yıl içinde 7.5 ve yukarı şiddette deprem olma olasılığının yüzde 65 olması da dile getirilen diğer kaygılar.

MARMARAY'DA KAÇ YOLCU TAŞINIYOR?

Marmaray’da halen ücretsiz taşıma yaptığımız için taşınan yolcu sayısını tam olarak vermemiz mümkün değildir. 29 Ekim’de hizmete verilen ve 15 gün ücretsiz taşıma yapılan Marmaray’da 10 dakika arayla 06.00 – 24.00 saatleri arasında günde 216 sefer yapılıyor. Her seferde yaklaşık 1650 yolcu taşınmaktadır.

Günde ortalama 300 bin yolcu taşınıyor.

Tüneli su basarsa yolcular nasıl kurtulacak?

Yırtılma ve tüneli su basma hadisesi yaşanması için öngörülen en büyük depremden daha büyük bir deprem olması gerekir ki, bu İstanbul’da Allah korusun taş üstünde taş kalmaması demektir. Bu durumda bile, yürüme yolları mesafesine kadar suyun dolması 1,5 saat almaktadır. Şayet bu esnada tüpte tren varsa, bir buçuk saat içerisinde yolcular her iki cihetten tahliye edilecek, tahliye edildikten sonra tüpün iki tarafı otomatik olarak kapatılacaktır.