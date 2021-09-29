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  3. 29 Eylül 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Kartal, Hollanda'dan eli boş döndü!

29 Eylül 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Kartal, Hollanda'dan eli boş döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi C gurubu ikinci maçında Ajax ile karşılaşan Beşiktaş, Hollanda'dan eli boş döndü. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba günün spor manşetleri...

29 Eylül 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Kartal, Hollanda'dan eli boş döndü! 1130